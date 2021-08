ASSE - Mercato : Puel a enfin convaincu un joueur estampillé OL

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Après le match nul concédé dimanche par l'AS Saint-Etienne sur la pelouse du RC Lens (2-2) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le latéral gauche ou défenseur central des Verts, Timothée Kolodziejczak, a eu des mots forts sur sa relation avec son entraîneur, Claude Puel.

"D'entrée, on a refroidit le stade. Après, on a mal joué les coups. Mais c'était un bon match intense. On a fait un match d'homme. (...) Il me reste un an à faire ici. Je veux profiter. Il y a eu quelques accrochages avec le coach par le passé mais on se connaît bien. Il me fait jouer où il veut et je me donnerai à fond", a déclaré l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais après la rencontre en zone mixte.

💬 "On a une jeune équipe qui est en progression. On va continuer à travailler."



Après le match nul à Lens (2-2), @TimotheeKolo se tourne déjà vers #ASSELOSC 👇 pic.twitter.com/n5uBDeKhXm — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 15, 2021