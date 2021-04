ASSE – Mercato : Puel a fixé ses priorités, son chantier d'été est déjà lancé

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Avec sa victoire d'hier contre Bordeaux (4-1), l'ASSE a fait un grand pas vers le maintien en L1. Mais Claude Puel n'a pas attendu cette victoire pour préparer l'avenir du club forézien. Après avoir prolongé l'ensemble des formateurs, le manager général entend en faire de même avec ses meilleurs jeunes éléments.

Priorité à la prolongation des jeunes

Alors que les contrats de son capitaine Mathieu Debuchy et de Romain Hamouma arrivent à leur terme en juin, sans que les deux « vétérans » n'aient reçu de proposition pour prolonger à ce jour, l'ASSE cherche à prolonger plusieurs de ses jeunes (Nordin, Neyou, Moueffek, Gourna-Douath, Sow, Green, Bajic). Une volonté qui correspond au projet que souhaite mettre en place Puel, et qui n'est ni illogique ni anodine. Les dirigeants cherchent de toute évidence à se protéger mais aussi à valoriser leurs actifs, ce qui ne ferait qu'augmenter le prix d'une éventuelle vente du club. Du côté des arrivées, les efforts de la cellule de recrutement dirigée par Jean-Luc Buisine se concentrent pour l'instant essentiellement sur des profils défensifs (latéral gauche, défenseur central) et sur un avant-centre. Problème : les caisses sont vides...

Une grosse vague de départs espérée

Pour avoir une enveloppe et pouvoir se renforcer autrement que via des prêts ou des joueurs libres, le staff espère alléger la masse salariale et voir partir plusieurs éléments sous contrat. Malgré sa bonne fin de saison, Wahbi Khazri (30 ans), plus gros salaire de l'ASSE, devrait à nouveau être placé sur la liste des transferts cet été, à un an du terme de son contrat. Idem pour Ryad Boudebouz (31 ans) et Timothée Kolodziejczak (29 ans), eux aussi sous contrat jusqu'en juin 2022 tout comme Miguel Trauco (28 ans). En fin de contrat, Kevin Monnet-Paquet ne sera pas conservé, tout comme les joueurs prêtés (Retsos, Modeste, Cissé). Alors que l'avenir de Debuchy et Hamouma ne serait pas encore complètement tranché.