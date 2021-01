ASSE - Mercato : un chouchou de l’été relancé par Puel ?

Il n’y a pas que Mostafa Mohamed dans la vie des transferts de l’ASSE. Alors que les Verts se sont lancés dans un dossier très compliqué avec l’attaquant du Zamalek, il ne faut pas oublier que Claude Puel envisage également de recruter un défenseur central. Cet hiver, plusieurs pistes ont été lancées au moment où Panagiotis Retsos a rechuté face au PSG.

Edgar Ié et Jean-Clair Todibo sont deux joueurs sur qui le coach de l’ASSE a des vues à ce poste-clé. Les deux intéressés pourraient pas ne pas être les seuls sur la liste ses Verts. Cet été, on se rappelle que Samy Mmaee avait longtemps été dans leur viseur, avant d’opter finalement pour Retsos.

Mmaee sera libre cet été

Cet hiver, Foot Mercato assure que le stoppeur marocain souhaite quitter Saint-Trond, où il évolue depuis deux ans et qui est ouvert à son départ en janvier. Cible de plusieurs clubs étrangers, dont le Rubin Kazan, Mmaee est aussi dans le collimateur d’un club de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré. Ces deux derniers maintiennent un contact constant avec l'entourage du joueur et ont surtout évoqué des garanties de temps de jeu. On ne sait si la formation de L1 est l’ASSE, mais l’affaire pourrait bien y ressembler puisque l’intéressé est en fin de contrat en juin...