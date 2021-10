ASSE - Mercato : Puel a laissé filer le successeur annoncé de Ribéry !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Personne, à l’ASSE, n’a pu effacer Anthony Modeste de sa mémoire. Débarqué dans le Forez l’hiver dernier en provenance de Cologne, l’attaquant de 33 ans n’a pas inscrit le moindre but sous le maillot stéphanois en six mois de prêt !

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux avait été recruté en deux heures le dernier jour du mercato ! Si, à cette époque, les dirigeants de l’ASSE venaient de voir Mohamed Mostafa leur filer sous le nez, ils pourraient aujourd’hui se poser vraiment des questions sur Modeste.

Revenu à Cologne cet été, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux a déjà inscrit 6 buts en 9 matches et s’est invité dans le top 5 des meilleurs buteurs en Bundesliga ! Avec 69 réalisations en carrière dans le championnat allemand, il est déjà le deuxième Français le plus efficace de l’histoire derrière un certain Franck Ribéry (86). Rageant pour Claude Puet et l'ASSE, forcément.

