ASSE – Mercato : Puel a laissé filer un autre sérial buteur que Mostafa Mohamed !

6 buts en 6 matches : longtemps pisté par l'ASSE en janvier, Mostafa Mohamed réalise de superbes débuts avec Galatasaray. Auteur d'un doublé ce samedi face à Erzurumspor (2-0), l'attaquant égyptien suit une trajectoire supersonique en Turquie. De quoi déchaîner la presse locale. Le journal Fotomac lui a notamment consacré sa Une en affichant le surnom que Mostafa Mohamed a révélé lui-même après la rencontre : « Anaconda ».

Et Modeste ne marque toujours pas...

Alors qu'Anthony Modeste, la recrue offensive des Verts, prêté par Cologne, n'a toujours pas ouvert son compteur depuis qu'il a rejoint le Forez, un autre attaquant bien connu des Verts enfile les buts comme des perles en ce moment : Makhtar Gueye. Transféré à Ostende pour 1 M€ l'été dernier, l'avant-centre sénégalais a encore marqué ce week-end contre Malines (2-0). Son 12e but de la saison. En grande forme, l'ancien joueur de l'US Gorée est dans une forme étincelante : il vient d'inscrire 7 buts lors de ses six derniers matches (et 2 passes décisives) !