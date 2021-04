ASSE - Mercato : Puel a laissé filer un buteur qui s’ignore et flambe en L1

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à Nîmes

L’ASSE a dû faire de la place dans son effectif l’été dernier. Franck Honorat, au sortir d’une saison de hauts et de bas, a fait ses valises pour rebondir du côté du Stade Brestois. Une idée qui porte ses fruits puisque le latéral droit fait parler la poudre... sur le plan offensif.

En 31 matches, l’ancien joueur de Clermont compile ainsi 8 buts et 5 passes décisives pour confirmer des qualités offensives déjà entrevues du côté de l’ASSE. Olivier Dall’Oglio est conscient du phénomène qu’il a lui-même participé à développer avant de retrouver les Verts samedi à Geoffroy-Guichard (13h).

« Honorat est en train de découvrir qu’il est un attaquant qui s’ignorait »

« Les Verts ont bien avancé. En cas de victoire, ils peuvent plier leur saison. Franck Honorat et Ronaël Pierre-Gabriel sont deux titulaires à part entière, qui s’épanouissent en ayant plus de temps de jeu, a-t-il analysé dans Le Progrès. Ce sont des garçons qui passent un palier. Franck Honorat est en train de découvrir qu’il est un attaquant qui s’ignorait et son apport est indéniable tant sur le plan des buts que des passes décisives. Ces deux joueurs sont un vrai plus. »