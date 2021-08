ASSE - Mercato : Puel a pris la pole pour une pépite du PSG

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'intérêt de l'AS Saint-Etienne pour Junior Dina-Ebimbe (20 ans) a filtré depuis plusieurs semaines. Mais Claude Puel n'est pas le seul à désirer le milieu de terrain. Le RC Lens et l'ESTAC sont aussi sur les rangs, d'après L'Equipe. Seulement, au vu des dernières informations de tous les clubs, il semblerait que les Verts soient désormais en pole position sur ce dossier.

En effet, Troyes ne le veut qu'en prêt alors que le PSG préfèrerait un transfert. En outre, le club aubois appartient désormais au City Group, propriété d'Abou Dabi, grand rival du Qatar. Pas sûr, donc, que Paris ait envie de faire affaire avec l'ESTAC. A Lens, la direction a annoncé après le recrutement de Kevin Danso hier que le mercato était terminé. Reste donc l'ASSE. Mais Claude Puel a-t-il vraiment l'intention de recruter un énième milieu de terrain, lui dont ce secteur affiche complet ? A moins que Dina-Ebimbe ne vienne qu'en cas de transfert d'un Mahdi Camara ou un Lucas Gourna-Douath…

L'ASSE désormais seule en piste pour Dina-Ebimbe ?

Alors qu'elle était en concurrence avec le RC Lens et l'ESTAC pour le recrutement de Junior Dina-Ebimbe, l'ASSE serait désormais seule en course car les Sang et Or ont terminé leur mercato et le club aubois veut un prêt, pas un transfert.