ASSE – Mercato : Puel a quatre dossiers chauds à trancher

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le temps passe et toujours pas de recrues à l'ASSE. Des prolongations de contrat, en revanche, oui, avec pas moins de 8 jeunes qui ont signé un nouveau bail, sans compter le « vétéran » Romain Hamouma. Lucas Gourna pourrait être le 9e à prolonger, mais d'autres cas devront vite être tranchés parmi les joueurs en fin de contrat dans un an.

Nadé a marqué des points

C'est le cas pour Mickaël Nadé. Performant la saison dernière lors de son prêt à QRM, promu en L2, le défenseur est retenu par Claude Puel. Titulaire dimanche face à Lorient (1-1) et auteur d'un bon match, il a marqué des points. A court de solution en défense centrale, Puel a apprécié les progrès de l'ancien pensionnaire du centre de formation, à son avantage pendant la préparation. Bruno Irles souhaite le faire revenir à QRM mais l'ASSE a refusé au début de l'été les conditions proposées par le club normand pour son transfert. Son contrat se terminant dans un an, une prolongation n'est pas à exclure et des discussions sont en cours.

Nokoue bien parti pour rester lui aussi

Autres cas à trancher : Tyrone Tormin et Bryan Nokoue. Sollicités par Sète (National) au début de l'été, les deux joueurs ont effectué la préparation avec les Verts et ils se sont plutôt montrés à leur avantage. Une décision sera prise pour leur avenir d'ici la fin du Mercato. Pour Nokoue, qui a vécu sa première sur le banc contre Lorient, dimanche, la tendance semble plutôt à ce qu'il reste au club pour débuter la saison. Et donc à une prolongation.

Enfin, parmi les dossiers en stand by : Jean-Philippe Krasso. Prêté au Mans (National) en fin de saison dernière, auteur de 5 buts avec le club de la Sarthe, l'attaquant a inscrit 2 buts en début de préparation. L'ASSE dispose de plusieurs offres de prêt, en provenance de formations de L2, mais Claude Puel n'a pas donné suite pour l'instant. Ce qui pourrait changer s'il parvient enfin à enrôler un nouvel attaquant d'ici la fin du Mercato...

