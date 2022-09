ASSE - Mercato : Puel a raté un crack bien connu du Stade Rennais

Zapping But! Football Club ASSE : Les verts réussissent-ils leur mercato ?

David Wantier, à chaque fois qu’il revient sur son passage à l’ASSE, nous apprend quelques petites pépites sur la stratégie du recrutement menée en interne. Ce mardi, l’ancien responsable du recrutement des Verts est revenu sur un gros raté de Claude Puel : Mohamed Kudus.

« On ne peut pas se gargariser avec Saliba et Fofana et rejeter la faute sur les autres quand ça n’a pas fonctionné. Il y a plein de joueurs qui ont été refusés par Claude Puel comme le milieu de terrain Mohammed Kudus et acheté ensuite 9 millions d’euros par l’Ajax d’Amsterdam », fait-il savoir dans Le Progrès.

Kudus est coté à 10 millions par la plateforme Transfermarkt et a déjà été ciblé par le Stade Rennais il y a deux ans. Depuis juillet 2020 et son arrivée dans le championnat batave, le joueur de 22 ans ne cesse de progresser. Tant pis pour les Verts, qui donnent l'impression d'être aux antipodes.