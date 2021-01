ASSE – Mercato : Puel a rejeté une solution pour oublier Mostafa Mohamed

Ce lundi, le Mercato hivernal prendra fin en Ligue 1. Et l'ASSE va voir le feuilleton des dernières semaines s'achever. Celui-ci se concluera-t-il par l'arrivée d'un attaquant ? Rien n'est moins sûr notamment au regard du feuilleton Mostafa Mohamed.

Si la volonté du joueur, d'après les derniers échos, serait toujours de rejoindre Saint-Etienne, la complexité des négociations et les volontés des dirigeants comme de certains agents l'enverraient plutôt à Galatasaray.

A quelques jours du gong de fin, l'ASSE peut donc se retrouver le bec dans l'eau, sans son avant-centre qui était pourtant sa priorité hivernale. Mais ce n'est pas pour autant que Claude Puel acceptera n'importe qui. Selon le journaliste de Sportime Giannis Chorianopoulos, l'attaquant de l'AEK Athènes Marko Livaja aurait été proposé, piste que les Verts n'ont pas souhaité creuser.

Avec trois buts seulement depuis le début de saison en championnat grec, il est vrai que Livaja n'a sans doute pas le profil de la perle offensive que les Verts rêvent toujours d'obtenir. Avec un regard obstiné du côté de l'Egypte...

