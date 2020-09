ASSE - Mercato : Puel a un allié tout puissant pour résister dans le dossier Fofana

Les supporters de l’ASSE seront soulagés dans une semaine tout pile. Ou pas. Depuis des semaines, ces derniers sont suspendus au feuilleton Wesley Fofana. À 19 ans, le défenseur des Verts intéresse fortement Leicester, qui a formulé quatre offres pour le recruter d’ici à la fin du mercato le lundi 5 octobre.

Caïazzo soutient Puel aussi en coulisses

La dernière proposition - de l’ordre de 40 + 5 M€ transmise ce week-end - pourrait être bien celle qui fasse enfin mouche. Pas auprès de Claude Puel, qui reste droit dans ses bottes et focalisé sur le seul terrain sportif, mais plutôt auprès de ses dirigeants. C’est en tout cas le constat de L’Équipe dans son édition du jour. Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur ce feuilleton à tiroirs, a donné son avis sur le sujet. Et semble penser que Bernard Caïazzo est le meilleur allié de Puel avec Fofana.

Un départ de Fofana serait un désaveu pour le coach de l’ASSE

« Claude Puel a un allié très très solide à Saint-Étienne : Bernard Caïazzo, a tweeté l’insider. Pour moi, je ne vois pas Fofana partir mais je peux me tromper. Si départ de Fofana, Puel est désavoué et ça serait intenable ! » Pas plus tard que dimanche, le co-président de l’ASSE a d’ailleurs apporté son soutien public à son entraîneur dans ce dossier sensible. Il serait donc très surprenant qu’il fasse aujourd’hui machine arrière... même en coulisses.