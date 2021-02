ASSE - Mercato : Puel a une occasion rêvée de saboter le marché de l’OL

Les anciens de l’ASSE souhaitent très souvent rendre au club ce qu’il leur a donné. Moustapha Bayal-Sall appartient à cette catégorie. L’ancien roc défensif des Verts garde la forme au Sénégal et semble se rapprocher du métier d’agent. L’occasion pour lui de proposer une collaboration qui pourrait un jour porter ses fruits à l’ASSE.

« J’aimerais bosser avec l’ASSE pour aider le club à trouver de bons jeunes africains, des pépites. J’aimerais faire ce que le club avait fait pendant des années avec Yeggo. Je n’ai pas encore parlé de ça avec Roland Romeyer mais je le ferai. J’aimerais l’aider à faire en sorte que l’ASSE s’inspire de ce qu’a réussi le FC Metz avec Génération Foot, a-t-il expliqué à Poteaux Carrés. Des supers attaquants sénégalais sont passés par Génération Foot et le FC Metz : Sadio Mané qui brille à Liverpool, bien sûr, mais aussi Ismaila Sarr, Papiss Cissé. »

« On en parle moins mais l’OL est implanté au Sénégal »

La liste est non exhaustive mais Bayal-Sall rappelle qu’une telle opportunité a déjà été saisie par l’OL. « On en parle moins mais l’Olympique Lyonnais est implanté au Sénégal, ils ont depuis quelques années un partenariat avec l’AS Sacré-Cœur. Je trouve ça dommage que les Verts ne soient plus présents dans mon pays car il y a un sacré vivier de jeunes joueurs talentueux, poursuit-il. Je pense vraiment que ça pourrait être une bonne chose que Saint-Étienne devienne partenaire avec un bon club d’ici. Avec tout ce que j’ai fait à l’ASSE, je ne pense pas que ce soit compliqué de faire cela. Ils peuvent me faire confiance, vu l’amour pour les Verts, ils peuvent se douter que je ne vais pas leur amener de mauvais joueurs. »