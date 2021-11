ASSE - Mercato : Puel a validé cette recrue qui fait mouche avec les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

David Wantier ne laissera pas un souvenir inoubliable aux supporters de l’ASSE. Pointé du doigt pour quelques couacs du mercato, l’ancien responsable de la cellule recrutement des Verts a pourtant dû faire avec les moyens du bord.

« C'est le fruit du travail de la cellule de recrutement. Durant mes cinq ans au club, on a monté cette cellule de recrutement. Il n'existait rien du tout au départ. C'est aussi pour cette raison qu'on a fait des erreurs. On a appris de ces erreurs là », a-t-il confié à Farid Rouas. Ce même Wantier a joint les actes aux paroles en donnant l’exemple de la gestion du cas Yvan Maçon, validé par Claude Puel au bout de la chaîne.

« On a construit une cellule de recrutement qui s'articulait autour d'un analyste vidéo, capable de voir des matchs en masse et de nous alerter sur des joueurs importants, a poursuivi l’ancien homme fort de l’ASSE. Il fallait aussi bien cibler les marchés sur lesquels Saint-Étienne pouvait exister. On avait trois catégories. Une regroupant les joueurs à zéro euro en terme de transfert. Une catégorie entre 0 et 2M€ et une catégorie entre 2M€ et 5M€. Au-delà, ce n'était pas pour nous. On avait ciblé des marchés : Le Portugal, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le France. En France, on scrutait les trois divisions (L1, L2 et N1). Dunkerque, on y avait repéré Yvann Maçon. On l'a supervisé six ou sept fois, avec des scouts différents et on l'a présenté à Claude Puel qui l'a validé. Il y a toujours une validation du coach. Il n'y a pas un joueur qui est arrivé à Saint-Étienne sans que le coach ne soit d'accord. Sinon, il ne le fait pas jouer, ça n'a pas de sens. »