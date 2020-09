ASSE – Mercato : Puel annonce Fofana titulaire, une crainte cachée derrière son refus de vendre ?

Wesley Fofana a décidé de provoquer un véritable tourbillon du côté de l'ASSE. En clamant ses envies de départ pour Leicester, le défenseur stéphanois a semé le trouble, d'autant plus que son entraîneur Claude Puel n'a pas caché, devant la presse, qu'il n'avait aucune intention de se débarrasser de son plus gros talent en défense centrale.

Et Claude Puel ne compte pas flancher malgré ces déclarations. La chaîne Telefoot annonce en effet avoir reçu un message de l'entraîneur stéphanois, confirmant non seulement sa volonté de garder Wesley Fofana, mais aussi de le titulariser contre Strasbourg alors que son implication pouvait être mise en cause par sa sortie publique.

Puel pas certain de récupérer l'argent de la vente

Avec plus de trois semaines de Mercato, Claude Puel semble donc durcir le ton. Parce qu'il compte absolument sur le talent de Wesley Fofana mais pas seulement. Selon le journaliste Manu Lonjon dans son Live Twitch, l'entraîneur de l'ASSE aurait aussi la crainte de voir ses dirigeants piocher dans les grandes largeurs sur les 30 millions d'une éventuelle vente, et n'avoir donc qu'une enveloppe très limitée à réinvestir. Dans ces conditions, il est vrai que le départ de Fofana se paiera doublement cher...