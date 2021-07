ASSE - Mercato : Puel annonce la pire nouvelle possible aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Les supporters de l’ASSE ont ressorti les mouchoirs. En début de semaine, ils ont pourtant cru à l’arrivée d’une première recrue en la personne de Wajdi Kechrida (25 ans) mais le défenseur marocain n’a pas encore posé ses valises de manière officielle à l’Étrat. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir ce mercato estival débuter à l’ASSE. À moins qu’il ne démarre jamais vraiment, comme Claude Puel en a de toute façon pris l’habitude depuis son arrivée chez les Verts en octobre 2019. Un brin piquant, le Castrais l'a bien rappelé ce mercredi.

« On n’a pas participé aux quatre derniers mercatos »

« Nous n’avons pas de manne financière et on n’a pas participé aux quatre derniers mercatos, a-t-il ouvertement rappelé dans L’Équipe. Il faut garder le cap, développer des jeunes pour le futur. Mon objectif, quand je suis arrivé, c’était d’essayer de rajeunir l’effectif, de développer des actifs à fort potentiel pour l’avenir. Il y avait une équipe expérimentée mais peu de jeunes si ce n’est Saliba... En 2020, on avait fait un super début de saison mais la perte de Fofana, qui était nécessaire, a changé quelque chose et avec la perte du diffuseur, la pandémie, que pouvions-nous faire ? Il fallait assurer les salaires des salariés et avoir un discours de vérité. Mais sur les 15 derniers matches, on finit 7e. »

