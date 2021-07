ASSE - Mercato : Puel attaqué sur une pépite malgré sa prolongation ?

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Deux informations assez concordantes concernant l'AS Saint-Etienne se sont croisées ce matin. On a appris que les Verts suivaient, comme le LOSC, le Malien d'Al-Ahly Aliou Dieng. Un milieu de terrain défensif alors que ce secteur affiche complet dans le Forez ? Oui, car Le Progrès du jour fait le point sur la situation de Lucas Gourna-Duouath, révélation stéphanoise de la saison passée, et explique que même s'il va prolonger, le joueur de 17 ans reste courtisé par les plus grands.