ASSE – Mercato : Puel attend un geste des dirigeants, voire deux !

Avant de partir en vacances, Claude Puel avait fait sa lettre au Père Noël, mais sans se faire trop d'illusions par rapport aux cadeaux... « Le Mercato ? On aimerait apporter un plus. Parce que je considère que depuis mon arrivée, je n'ai jamais pu recruter et être actif sur le marché. Je me suis toujours appuyé sur les forces vives du club », avait-il expliqué. En fait, ce n'est pas un mais deux « plus » que le manager de l'ASSE aimerait apporter. Et ses souhaits ont filtré depuis plusieurs semaines : il aimerait étoffer son groupe avec un défenseur central et un avant-centre.

La priorité derrière, c'est toujours Saliba (Arsenal)

En défense, Puel veut un joueur droitier, à la fois jeune mais tout de même assez expérimenté pour s'imposer comme une valeur ajoutée. Le nom de Joris Gnagon, en rupture de banc au FC Séville, a filtré. Mais l'ancien rennais fait figure de plan B en cas d'échec des négociations avec Arsenal pour un prêt de William Saliba. Les discussions avaient capoté au dernier moment lors du mercato estival. Elles ont repris. Le natif de Bondy, ignoré par Mikel Arteta à Arsenal, souhaite quitter les Gunners cet hiver. Il est prêt à faire des concessions sur son salaire pour revenir au bercail. Mais d'autres clubs se sont positionnés, notamment le PSV Eindhoven et Brighton, en difficulté en Premier League. Et Arsenal privilégierait un prêt vers un autre club anglais, pour que Saliba se familiarise davantage avec le jeu pratiqué Outre-Manche. Wait and see, donc.

Slimani (Leicester), Mohamed (Zamalek), c'est cher

Concernant l'attaquant, le nom d'Islam Slimani a filtré depuis longtemps. L'attaquant algérien est en rupture de banc à Leicester et il n'a plus que six mois de contrat chez les Foxes. Mais son salaire (380 000 € mensuels) rend son arrivée chez les Verts difficile à concrétiser, d'autant que le club forézien doit faire avec des moyens très limités. Selon nos informations, Jean-Luc Buisine éconduit depuis plusieurs semaines les agents qui lui proposent des joueurs sous forme de transferts, même si ceux-ci se situent entre 1 ou 2 M€... Dans ce contexte, la piste de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed (23 ans) semble bien hypothétique elle aussi. Selon le site égyptien Kingfut, l'ASSE aurait fait une offre de 3,5 M€ à Zamalek pour recruter le joueur mais le club cairote exigerait 5 M€ pour céder ce Pharaon sous contrat jusqu'en 2024 et courtisé également par le FC Nantes, Braga, le Rayo Vallecano, Galatasaray et Fenerbahce.

Sous les ordres de Patrice Carteron (parti depuis en Arabie Saoudite), le natif de Gizeh avait claqué une vingtaine de butss la saison passée dont 9 en Ligue des Champions de la CAF. Doté d'un bon jeu de tête, ce droitier d'1m85 et 80 kg a marqué 4 buts lors de la CAN Espoirs qu'il a remportée la saison dernière mais il n'a pas encore scoré en quatre apparitions avec les A. Selon certaines sources, Mohamed aurait entamé un bras de fer pour quitter Zamalek. Mais d'ici à ce qu'il débarque à l'ASSE...