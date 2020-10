ASSE - Mercato : Puel aurait beaucoup d'autres Fofana sous la main

Ce dimanche, à 17h dans le Chaudron, l'AS Saint-Etienne va tenter de reprendre sa marche en avant, après un nul et deux défaites, face à l'OGC Nice. Un club que connaît très bien Claude Puel pour l'avoir entraîné de 2012 à 2016. Sur la Côte d'Azur, il avait pour adjoint Guy Mengual, avec lequel il a joué à l'AS Monaco. Celui qui dirige désormais le club de Contes, dans les Alpes-Maritimes, a accordé une interview au site Poteaux Carrés dans laquelle il a assuré que le transfert de Wesley Fofana à Leicester serait bientôt oublié grâce aux qualités formatrices de Puel.

"Il y a beaucoup de jeunes talents dans cet effectif"

"Tous les entraîneurs sont confrontés à ces difficultés économiques. Ce n’est pas évident de voir partir ses meilleurs joueurs. Mais quand un club de Premier League propose 40 M€, c’est difficile de refuser, surtout dans le contexte actuel où de nombreux clubs ont des difficultés financières. Je peux comprendre que ça crée une certaine frustration chez les supporters. Voir partir un jeune formé au club sans l’avoir vu longtemps à l’œuvre en équipe première, ce n’est pas facile à accepter."

"Maintenant, je pense que Saint-Etienne a toujours dans son effectif de nombreux jeunes que Claude va garder encore un bon moment pour les faire progresser. Wesley Fofana n’est plus là mais il y a beaucoup de jeunes talents dans cet effectif stéphanois. Claude a recruté des joueurs qui se sont révélés en ce début de saison comme Yvann Maçon et Yvan Neyou. Il lance aussi pas mal de jeunes formés au club. L’ASSE a un bon vivier de jeunes, les Verts ont gagné la Gambardella en 2019 et sont bien représentés dans les différentes sélections de jeunes."

"Claude est là pour bâtir dans la durée"

"Claude a fait le choix d’enlever de l’équipe certains cadres expérimentés. Leur absence ne s’est pas trop fait sentir, on n’a pas vu la différence en fait. C’est une bonne chose. Claude a fait des choix, il les assume. Il faut être patient mais franchement, moi j’y crois. J’ai une totale confiance en Claude. Il est comme ça, il ne lâchera rien. On est encore en contacts, de temps en temps on s’appelle. Il est déterminé à réussir à Saint-Etienne mais qui en douterait ? Claude n’est pas parti en touriste à Saint-Etienne, il est là pour bâtir dans la durée et pour faire progresser le club."