ASSE - Mercato : Puel aurait déjà ciblé le remplaçant de Ruffier !

Jessy Moulin (34 ans) a peut-être fait taire à Dijon les derniers doutes autour de sa place de numéro 1 dans les cages de l’ASSE cette saison. Le gardien stéphanois a réalisé une excellente prestation face à la lanterne rouge de L1 (0-0) et prouvé aux plus sceptiques qu’il avait le niveau pour se défaire enfin de l’ombre embarrassante de Stéphane Ruffier.

Si le dossier en était un il y a peu chez les Verts, la nouvelle mise à pied du portier basque et sa convocation à un entretien préalable la semaine dernière devraient y mettre fin sans aller sur le terrain sportif. Claude Puel aurait déjà ciblé son remplaçant.

Le média turc YeniSafak assure que l’heureux élu se nommerait Uğurcan Çakır (24 ans), supervisé récemment contre Sivasspor en compagnie d’ailleurs de plusieurs autres formations françaises. L’international turc garde les cages de Trabzonspor et possède une valeur marchande assez élevée. Transfermarkt l’évalue en effet à 16M€, ce qui rend évidemment cette opération impossible en l’état.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

Nous avons besoin d'un Hamouma et d'un Bouanga plus décisifs ! Un retour au premier plan passera forcément par des joueurs cadres plus importants...

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ici ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/FmuauDQKFG