ASSE - Mercato : finalement prêt à lâcher Fofana, Puel propose 10 M€ pour son successeur

La guerre des nerfs se poursuit entre l'AS Saint-Etienne, Leicester City et Wesley Fofana. Selon L'Equipe, les Foxes auraient formulé une offre de 40 M€ plus 5 M€ de bonus pour le défenseur central de 19 ans, qui a fait savoir qu'il voulait les rejoindre. Mais Claude Puel continue de vouloir le retenir pour encore un an, appuyé par le président du conseil de surveillance, Bernard Caiazzo. Seulement, une information tout juste dévoilée par Téléfoot vient semer le trouble sur la position des Verts…

Deux joueurs suivis, le TFC repousse une offre

La chaîne annonce que l'ASSE suivrait avec attention deux jeunes défenseurs centraux afin de combler un éventuel départ du Marseillais. Le premier serait Bafodé Diakité (19 ans, TFC), le second Pape Abou Cissé (25 ans, Olympiakos). Une première offre serait même déjà partie pour le Violet et elle se monterait à 10 M€.

Une information intéressante dans la mesure où Claude Puel avait assuré que l'AS Saint-Etienne n'avait plus les moyens de réaliser des transferts supérieurs à 5 M€. Si elle se permet de proposer le double pour Diakité, c'est donc qu'elle s'attend à une grosse rentrée d'argent dans les prochains jours. Petit bémol toutefois : Toulouse attendrait plus pour sa pépite et aurait repoussé cette première offensive.