ASSE - Mercato : Puel bien parti pour dénicher de nouvelles pépites ?

Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Claude Puel n’a pas encore convaincu à l’ASSE. Près d’un an et demi après son arrivée dans le Forez, le Castrais avait pourtant des arguments dans sa manche. Notamment celui d’exceller dans la mise en place d’un projet sur le long terme et la promotion des jeunes.

Rien n’a changé dans son esprit, mis à part qu’il a dû réintégrer quelques joueurs plus aguerris (Boudebouz, Khazri) pour rééquilibrer la balance des résultats. Au niveau des pépites à sortir, l’ancien entraîneur de l’OL pourrait reprendre sa marche en avant... loin de l’ASSE !

L'ASSE est présente à la CAN U20

« L'ASSE supervise depuis une semaine la CAN U20, en Mauritanie, rappelle l’excellent compte About Sainté. L'occasion de dénicher une pépite à un prix raisonnable ? Réponse prochainement. » Aux dernières nouvelles, des émissaires de l’OM auraient également fait le déplacement pour assister à un événement assez peu suivi par d’autres clubs de Ligue 1. L’occasion serait donc encore plus belle de trouver l’oiseau rare à bas coût.