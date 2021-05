ASSE - Mercato : Puel cible un buteur très mal vu au FC Barcelone

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

L’ASSE serait intéressée par Sandro Ramirez... formé au FC Barcelone. A 25 ans, Ramirez totalise 6 buts cette saison avec Huesca. International dans toutes les catégories de jeunes, l'avant-centre était promis à un brillant avenir mais il n'a pas vraiment confirmé jusqu'ici, passant sans succès par Everton et le FC Séville, notamment.

Éloigné des terrains par une blessure musculaire entre décembre et février, il vient de marquer 4 buts ces trois derniers mois. Mobile, puissant, accrocheur, il évolue dans un profil assez semblable à celui de Wahbi Khazri, actuel titulaire des Verts sur le front de l'attaque. Ramirez est sous contrat à Huesca jusqu'en juin 2023 et il est surtout connu en Espagne pour avoir fait naître une polémique vive avec le Barça.

« N’oublie jamais qui t’a donné à manger »

En avril 2017, Ramirez évoluait alors à Malaga et avait ouvert le score et célébré son but lors de la victoire contre le FC Barcelone (2-0). Une attitude qui n’avait plus du tout à Luis Suarez... qui l’avait sermonné à la mi-temps. « N’oublie jamais qui t’a donné à manger », avait alors lâché l’Uruguayen à l’oreille de Ramirez. Le joueur ciblé par l’ASSE avait alors fait amende honorable en regrettant son geste malheureux.

« Je n’ai pas célébré le but tant que ça. Je suis reconnaissant avec le Barça pour tout ce qu’il m’a donné. Si je suis quelqu’un dans le foot, c’est grâce à eux. Si quelqu’un s’est senti offensé, je m’excuse. Je n’ai voulu énerver personne. Je l’ai célébré, ce but, parce que marquer est toujours très important, avait-il lâché. Je demande pardon, mais pas aux supporters du Barça, plutôt aux gens de La Masia qui m’ont tout donné. »