ASSE - Mercato : Puel compte toucher le gros lot avec ce banni

Le tube Miguel Trauco aura fait long feu. Arrivé à l’ASSE l’été dernier précédée d’une excellente réputation en Amérique du Sud, l’international péruvien n’a jamais su convaincre Claude Puel s’en faire un titulaire à part entière.

Conscient que Trauco garde néanmoins de la valeur marchande et quelques prétendnats, le coach des Verts s’est résolu depuis des semaines à le placer dans la liste des joueurs qu’il ne retiendrait pas en cas d’offre satisfaisante au mercato. L’intéressé est d’ailleurs au courant : l’ASSE ne compte pas le prêter mais bel et bien le vendre !

Même Ricardo Gareca s'inquiète... Ricardo Gareca, sélectionneur du Pérou, peine à comprendre que Miguel Trauco se retrouve cantonné à jouer en 5e division (il a joué dimanche dernier en National 3 contre Montluçon). « Il y a des éléments que je ne maîtrise pas, a-t-il affirmé au Progrès. Peut-être que le championnat français réputé pour sa rigueur défensive ne convient pas à nos joueurs et à Miguel Trauco qui est un défenseur porté vers l’attaque. Excellent sous nos couleurs, il n’est pas possible qu’il puisse perdre à ce point ses qualités à Saint-Etienne. Il faut néanmoins respecter le choix du coach, c’est le seul maître à bord. »

L'ASSE ne veut pas prêter Trauco, mais bien le vendre

« J'étais en quatorzaine car j'avais le Covid-19. Je me suis entraîné lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le coach m'a dit de descendre jouer en réserve pour retrouver le rythme, ce qui est évident, a déclaré le défenseur de 28 ans au média America TV. J'ai joué 90 minutes, j'étais mort car il faisait 33 degrés. L'important, c'est de jouer. Que ce soit en cinquième, sixième ou dixième division, je m'en fous. Je veux juste jouer. C'était ma première semaine d'entraînement, il faut comprendre ça. L'ASSE veut me transférer. Mes contacts avec Olympiakos n'ont pas abouti pour des raisons que je ne veux pas divulguer. Le club ne veut pas me prêter, il veut me vendre. Mon avenir est incertain.»