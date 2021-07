ASSE - Mercato : Puel en concurrence avec le RC Lens pour une pépite du PSG

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Un an après, Claude Puel s'apprête à tenter un nouveau pari à la Adil Aouchiche en piochant dans les équipes de jeunes du PSG. Sauf que cette fois, il ne s'agira pas d'un transfert. En revanche, la concurrence est toujours aussi vive puisque selon le site Foot Mercato, le RC Lens, Hoffenheim, Bristol, Nottingham Forest et Birmingham sont en lice, en plus des Verts, pour accueillir la pépite parisienne.

Cette pépite, c'est Eric Junior Dina-Ebimbe. A 20 ans, ce milieu droit a été prêté les deux dernières saisons au Havre puis à Dijon. En Bourgogne, malgré la relégation, il a su tirer son épingle du jeu, attirant les regards des recruteurs. Le PSG a d'ailleurs conscience de tenir un futur grand joueur puisqu'il aurait l'intention de prolonger Dina-Ebimbe avant de l'envoyer de nouveau en prêt. Histoire de s'éviter un nouveau cas Aouchiche…

🚨Info : Avant d'acter son départ, le #PSG souhaite d'abord prolonger Eric Junior Dina-Ebimbe 🇫🇷. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour le récupérer : #Lens, l'#ASSE, Hoffenheim, Bristol, Notthingam Forest ou encore Birmingham.https://t.co/RXtL3WuBT2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2021