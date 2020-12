ASSE - Mercato : Puel encense Hamouma et savoure son énorme coup de l'été

Dans la longue interview accordée au mensuel, le technicien des Verts évoque ses regrets au sujet de Romain Hamouma. Le technicien ne le cache pas, il aurait aimé avoir l'attaquant sous ses ordres plus tôt dans sa carrière. « J'aurais bien aimé avoir Hamouma quand il était plus jeune... Il pue le football, ce joueur ! Il sent les combinaisons, il lâche le ballon quand il le faut, c'est un footeux, c'est extraordinaire ! J'aurais aimé le voir dans des équipes avec des joueurs autour de lui qui sentent le jeu de la même façon. »

Mais le joueur qui lui a définitivement tapé dans l'oeil, c'est Yvan Neyou. Par ses qualités mais aussi son intégration incroyable de rapidité. « Chez Neyou, ce qui m'intéressait, c'était sa qualité technique, son volume, sa façon de relancer et d'être à l'aise avec le ballon, d'avoir toujours la tête qui prend les infos, d'anticiper, de regarder. En plus, au téléphone, j'entends quelqu'un de passionné, qui aime parler football, qui comprend le jeu, qui est intelligent Quand je le lance en deuxième mi-temps contre Paris, on est à dix, il a très peu d'entraînements avec nous, mais j'ai vu ce qu'il a fait dans les jeux. Franchement, je me doutais qu'il allait douter qu'il allait donner un petit coup de fouet, mais peut-être pas qu'il allait prendre une telle dimension, qu'il allait afficher autant de caractère », a confié Puel.

Epaté par l'entrée de Neyou face au PSG

Et le technicien de revenir sur l'entrée incroyable de Yvan Neyou, alors que Claude Puel venait tout juste de le recruter du côté de la réserve de Braga... « Il rentre, et il va s'allumer direct avec Neymar, petit-pont, et derrière il enchaîne, part aux avants-postes, récupère des ballons. En fait, son caractère a permis de mettre en évidence ses qualités techniques, sa vitesse, sa capacité de récupérer, de jouer sous la pression, de casser des lignes s'il le faut, de changer de rythme. Quand il finit un petit jeu, même un tennis-ballon, si jamais il le perd il devient fou. Ça devient rare ça... Neyou, c'est une matière première vraiment superbe », savoure le technicien stéphanois.