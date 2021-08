ASSE - Mercato : Puel espère conclure un attaquant de dernière minute

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Lors de son dernier point-presse jeudi dernier, Claude Puel a encore fait part de son pessimisme pour le Mercato de l'ASSE. Un Mercato toujours atone dans le sens des départs comme celui des arrivées. Lundi, à l'heure où nous écrivions ces lignes, nos sources nous indiquaient que Puel et son staff axaient toujours leurs efforts sur la signature d'un avant-centre. Au début de l'été, les priorités étaient un nouveau n°9 et un défenseur central. Mais faute de moyens, il semblerait que la venue d'un défenseur soit à présent secondaire, voire improbable, sauf opportunité à très faible coût.

Il privilégie un joueur d'expérience

En revanche, comme révélé dans nos colonnes, l'ASSE a été proche de signer un attaquant il y a une quinzaine de jours. Les contacts étaient avancés avec un joueur expérimenté, mais l'affaire a finalement capoté faute d'accord sur le salaire. Les dirigeants stéphanois ne peuvent pas proposer un salaire à six chiffres, ce qui limite forcément les possibilités. Après celui de l'Ivoirien Christian Kouamé (Fiorentina), parti à Anderlecht, ou de l'Uruguayen Martin Satriano (Inter Milan), le nom du Polonais Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin, 17 ans) a été évoqué ces derniers jours. Mais Puel pencherait plutôt vers un profil plus expérimenté. L'ASSE lorgne le marché des prêts et les joueurs en fin de contrat. Parmi ses vieilles pistes, les noms de Valère Germain, libre depuis son départ de Marseille, et de Mbaye Niang, proche de la sortie à Rennes, pourraient ressortir...

Naples frappe à la porte pour Zaydou Youssouf, des clubs de L1 le veulent aussi

Quant aux éventuels départs, les regards se tournent notamment vers Zaydou Youssouf. Alors que L'Equipe, la semaine passée, évoquait une envie du joueur de changer d'air, l'intérêt de Naples a filtré. Le Napoli serait en effet intéressé par un prêt du joueur et pourrait proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire de 8 M€. En France, Brest, Troyes et surtout Angers souhaiteraient également attirer Youssouf. A noter également que Mahdi Camara serait dans le viseur de clubs anglais. Comme révélé dans nos colonnes la semaine dernière, le capitaine de l'ASSE est déçu de ne pas avoir été prolongé et réévalué, depuis son changement de statut, alors qu'avec 40 000 € de salaire, il gagne deux fois moins que certains de ses coéquipiers, comme Zaydou Youssouf ou Adil Aouchiche...