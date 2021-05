ASSE – Mercato : Puel glisse un nom surprenant pour la succession de Debuchy

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Une page va se tourner à l'ASSE, comme annoncé, puisque Claude Puel a officialisé hier que Mathieu Debuchy, en fin de contrat, n'était pas conservé, tout comme Kévin Monnet-Paquet. Et dans ses explications, Puel a glissé deux noms pour la succession de l'ancien Gunner...

Il croit en Mâçon et en Sissoko

« Quand Mathieu avait débuté avec moi à Lille, il avait pris la relève de quelqu'un et derrière, on sait la carrière qu'il fait et que je lui souhaite de poursuivre. Ici, nous avons Mâçon qui va revenir et qui est international Espoirs, et Sissoko. J'ai dit à Mathieu qu'il ne démarrerait pas titulaire et ce n'est pas quelqu'un qu'on peut mettre sur le banc. Il a besoin de matches. C'est un compétiteur. » Puel a donc lâché deux indices : il compte sur Mâçon a droite et non plus à gauche où Miguel Trauco donne satisfaction depuis quelques mois. Et il compte donc aussi sur Alpha Sissoko, un joueur qui a pourtant peu convaincu à chacune de ses (rares) apparitions, lui qui n'évoluait qu'en réserve à Clermont et qui avait eu du mal à s'imposer... avec la réserve des Verts, la saison dernière, avant d'être envoyé au Puy (National), où il avait peu joué...