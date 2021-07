ASSE - Mercato : Puel lâche un scoop sur la rumeur Kechrida

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pour un joueur qui ne devrait jamais porter le maillot de l'ASSE, on parle beaucoup de Wajdi Kechrida dans le Forez ! Petit rappel des événements : lundi soir, dans un live Twitch de Sainté Inside, les intervenants assurent que le latéral droit tunisien a passé sa visite médicale à Saint-Etienne et paraphé un contrat de quatre ans. Le lendemain, une source au sein du club assure à notre correspondant, Laurent Hess, qu'en réalité, l'ancien joueur de l'Etoile du Sahel n'a jamais mis les pieds en France et que Claude Puel est tombé des nues en ayant vent de cette rumeur.

Notre information était visiblement la bonne puisqu'hier soir, le manager de l'ASSE a profité de la conférence de presse ayant suivi la défaite en amical face à l'OM (1-2) pour déclarer, alors qu'il n'était pas interrogé sur le sujet, qu'il ne connaissait pas Kechrida et qu'il s'agissait d'une fake new. Pas sûr pour autant que cela mette un terme à la rumeur puisqu'au même moment, un média tunisien, La Presse, annonçait que le défenseur avait enfin signé à Saint-Etienne…

Avant de quitter la salle de presse, Claude Puel a spontanément évoqué l'épisode #Kechrida, parlant de "fakes news" et d'un joueur "qu'il ne connaissait pas" #ASSE #mercato — Olivier Guichard (@oguichard) July 28, 2021