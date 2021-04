ASSE - Mercato : Puel laisse un nouvel indésirable dans la panade

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La liste des joueurs mis de côté par Claude Puel depuis son arrivée à l’ASSE en octobre 2019 s’est allégée avec le temps. Gabriel Silva y figure pourtant toujours autant. Revenu après sa longue blessure la saison dernière, le latéral gauche ne fait plus partie des plans prioritaires du Castrais.

Miguel Trauco est devenu le titulaire du poste, au point que le Brésilien ne fait même plus toujours partie des groupes retenus par Puel avant les matches. Forcément inquiet à propos de cette situation, Silva ne perd pas espoir même s’il reconnaît qu’il ne sait pas de quoi son avenir sera fait.

« Je ne sais pas si je resterai la saison prochaine »

« Je me sens bien en France, le français est un peu difficile, mais je me débrouille, a-t-il assuré à Globoesporte. J'ai un contrat jusqu'en 2023 avec l'ASSE, je ne sais pas si je resterai la saison prochaine, on verra. » Un petit signe de Puel pourrait sans doute décoincer la situation de Silva, d’un côté comme de l’autre.