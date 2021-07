ASSE - Mercato : Puel met la pression pour sa seconde recrue !

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Hier, l'ASSE a enfin annoncé à ses supporters une première arrivée. Et encore, il s'agit de Romain Hamouma, qui ne sera donc jamais parti du Forez. Reste que Claude Puel, l'entraîneur et manager de l'ASSE, a d'autres besoins, et notamment pour permettre aux Verts de se maintenir en Ligue 1 cette saison. Au regard de son effectif, des manques apparaissent dans tous les secteurs du jeu.

Il y a des semaines, notre site vous révélait l'accord entre le club du Forez et le létal droit de l'Espérance de Tunis, Wajdi Kechrida. Un accord oral qui a souffert de contre propositions financières d'autres clubs. Résultat, Kechrida n'est toujours pas à Sainté et certains trouvent le temps long. A commencer par Claude Puel, si l'on se fie aux propos du fondateur du site tunisien, Ettachkila.

"C’est Claude Puel (en personne) qui a mis la pression ces derniers jours sur ces dirigeants pour finaliser l’arrivée de Wajdi Kechrida. Disons que Wahbi Khazri s’est indirectement impliqué pour que ça aboutisse. Espérons un dénouement positif pour ce transfert."

