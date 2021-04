ASSE – Mercato : Puel multiplie les pistes low coast

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L’ASSE vise le recrutement d' un défenseur central au prochain mercato. Harold Moukoudi et Saïdou Sow sont les deux seuls joueurs de l'effectif actuel à entrer pleinement dans les plans de Claude Puel pour l'avenir. Des pistes sont à l'étude à l'étranger et notamment en Croatie où le profil de Kresimir Krizmanic (20 ans), le défenseur de Gorica, capable d'évoluer dans l'axe ou à gauche, a retenu l'attention des Verts.

L'ASSE espère un prêt de Gravillon, Alakouch et Ruiz-Atil sont libres

L'ASSE est également intéressée par le profil de Sofiane Alakouch (22 ans), le latéral droit de Nîmes, en fin de contrat chez les Crocos, et par celui d’Ismaël Doukouré (17 ans), le jeune stoppeur du Valenciennes FC, lequel plaît aussi à l’OL, l’OM, le LOSC, le Stade Rennais, l’OGC Nice, le RC Strasbourg, le FC Barcelone, Leicester, Arsenal et Everton. Autant dire que pour l'ASSE, sans le sou, cette piste a peu de chances d'aboutir... Un prêt est plus dans les cordes et un autre nom a filtré. Celui d'Andreaw Gravillon (23 ans). D'après le média italien TMW, le défenseur central du FC Lorient, prêté aux Merlus par l'Inter Milan, serait une « idée concrète » du club forézien pour l’intersaison. Des contacts entre les clubs seraient même en cours sur ce dossier. Par ailleurs, l'intérêt des Verts pour Kays Ruiz-Atil, le jeune milieu du PSG, a également filtré. Apparu à 7 reprises en L1 cette saison, le milieu de terrain, natif de Lyon et passé par l'OL et le FC Barcelone avant de rejoindre Paris, est en fin de contrat et il refuse de prolonger avec le club de la capitale. Claude Puel envisagerait donc avec lui un nouveau coup « à la Adil Aouchiche ».