ASSE – Mercato : Puel n'a pas eu de moyens pour recruter... pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai

L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Claude Puel a souvent déploré le fait de n'avoir eu aucun moyen à sa disposition lors de ses deux ans passés à l'ASSE. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'ASSE a recruté plusieurs joueurs pendant son mandat, dont cinq sur ses recommandations : Adil Aouchiche, Yvan Neyou, Jean-Philippe Krasso, Anthony Modeste et Panagiotis Retsos. De source interne au club, l'arrivée d'Aouchiche a coûté 4 M€ mais ce montant pourrait atteindre les 6 M€. Et les prêts de Modeste et Retsos ont coûté plus de 2 M€ chacun.

Modeste, Retsos, Aouchiche, c'est 10 M€

On peut donc considérer que Puel a disposé au bas mot d'une enveloppe de 10 M€. Preuve que les dirigeants souhaitaient investir, malgré des finances serrées : ils avaient proposé 5 M€ en janvier 2021 pour le transfert de Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien du Zamalek, finalement parti à Galatasaray dans les circonstances, rocambolesques, que l'on sait...