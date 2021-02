ASSE - Mercato : Puel n'est pas un pionnier dans sa stratégie avec les jeunes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Claude et Dominique Rocheteau, même combat. Ce mercredi, Claude Puel revient en détails sur sa stratégie de faire confiance aux jeunes de l’ASSE avant de penser à les vendre au mercato. « Il ne faut pas avoir en tête systématiquement de vouloir développer des joueurs avec un certain profil pour ensuite les vendre à l’étranger. On doit développer des joueurs pour les garder un peu plus, pour les former. Ce n’est pas le cas actuellement, éclaire-t-il dans Le Progrès. À la fin de leur contrat aspirant, beaucoup veulent partir. À l’étranger, les contrats avec les jeunes sont de 4 ou 5 ans. Notre formation n’est pas protégée. Il faut que les contrats soient plus longs. Cela passera par une discussion avec l’UNFP. »

Rocheteau tenait la même ligne que Puel en juin 2018

Ce discours louable n’est pas le premier à trouver un écho dans les murs de l’Étrat. Poteaux Carrés a déterré une interview de Dominique Rocheteau, calquée peu ou proue sur les mots de ce même Puel et datant du 2 juin 2018. « En France, on n’est pas protégé au niveau de la formation, déclarait-il y a déjà presque trois ans. Il y a plein de facteurs qui expliquent ce problème dont celui des agents mieux payés à l’étranger pour un premier contrat pro. L’idéal serait de fixer la durée du premier contrat pro à cinq ans. Il faut protéger la formation française. » Le site pro stéphanois rappelle que l’UNFP ne semble pas aller dans le sens de Puel et Rocheteau sur ce point, limitant ainsi pour l’instant le plan d’avenir de l’ASSE