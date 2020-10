ASSE - Mercato : Puel possède un argument béton pour convaincre Niang de venir

Les dirigeants de l'ASSE et Claude Puel sont désormais suspendus à la décision de Mbaye Niang. L'attaquant de 25 ans, qui s'est mis d'accord avec les Verts pour un prêt sans option d'achat et qui a résolu ses problèmes de prime avec le Stade Rennais, est encore en phase de réflexion. Pesant le pour d'un temps de jeu conséquent dans le Forez et le contre d'une absence de participation à la Champions League s'il quitte la Bretagne. Mais un argument pourrait faire pencher la balance…

"Il faut lui laisser le temps de régler ses problèmes…"

Cet argument, c'est le Sénégal. Le sélectionneur des Lions de la Téranga, Aliou Cissé, a déclaré à footsenegal : « Vous connaissez mes relations Mbaye. C’est quelqu’un que j’ai fait venir en équipe nationale. Après, il y a eu des polémiques sur sa première convocation. Mais ça me fait plaisir qu’il a su montrer ses qualités à l’équipe. Tout le monde est d’accord que c’est une bonne pioche. Je suis parti au mois de février dernier pour une tournée en France. J’ai commencé à Rennes. Quand je l’ai rencontré, on a discuté. Il m’avait dit qu’il était fatigué et qu’il avait besoin de recul avec l’équipe nationale. C’est un dossier que j’ai géré avec le président Augustin Senghor. »

« Il ne m’a pas apporté cette raison. Donc, je ne peux pas le savoir. C’est vrai qu’il n’a pas marqué de but durant la CAN, mais l’équipe est allé jusqu’en finale. Personnellement, je ne suis pas insatisfait du travail de Mbaye Niang, du travail qu’il a fait pendant la CAN, même si on juge un attaquant à travers le nombre de buts marqués. C’est un garçon que j’apprécie beaucoup. Il faut lui laisser le temps de régler ses problèmes en club, après on verra la suite. »