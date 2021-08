ASSE - Mercato : Puel contraint de vendre un Camara ou un Gourna ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ce dimanche, l'AS Saint-Etienne ouvre sa saison avec la réception de Lorient. Avec beaucoup d'inconnues, nées d'une campagne de matches amicaux inquiétante (3 défaites pour finir), l'absence de recrutement et l'avenir incertain de quelques joueurs. Le club a besoin de vendre et il aimerait que ses gros salaires s'en aillent (Boudebouz, Kolodziejczak, Bouanga, etc). Mais comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, ce sont plutôt ses jeunes pépites qui seraient dans le viseur des clubs étrangers…

« Le club pourrait surtout se voir attaquer sur ce type de joueurs. Camara, Gourna, Moukoudi ou Neyou présentent un ratio potentiel-salaire plus en rapport avec l’état actuel du marché déflationniste des transferts. C’est donc plus du côté des départs que les regards risquent de se crisper en fin de mercato. Si départs il y a, cela pourrait d’un autre côté leur permettre de recruter. Les renforts d’un buteur, d’un milieu excentré et d’un défenseur central expérimenté ne seraient pas de trop. »

