ASSE - Mercato : Puel prépare bien un toilettage monumental cet été !

Les fins de contrat :

Le dossier des fins de contrat est déjà entamé mais l’issue de plusieurs d'entre eux reste en suspens. Kévin Monnet-Paquet (32 ans) est le seul à être donné partant certain en fin de saison. Un léger doute subsiste pour Mathieu Debuchy. Quant à Romain Hamouma, les négociations restent au point mort. « N'ayant reçu aucune offre écrite, il se serait fait à l'idée de partir », glisse L’Équipe.

Les jeunes pousses :

La priorité des dirigeants de l’ASSE est donnée aux joueurs censés incarner la relève des Verts pour mieux les vendre et/ou préparer une cession éventuelle du club. Des discussions seraient ainsi en cours avec Lucas Gourna-Douath (17 ans, 2023) et Yvan Neyou (24 ans). L’Équipe confirme l’information de But! selon laquelle l’ASSE souhaiterait prolonger ce dernier encore d'un an. La prolongation de Saïdou Sow (18 ans) serait, elle, déjà bouclée tandis qu’Aïmen Moueffek (19 ans) est courtisé, notamment par Naples et Angers, qui en aurait fait sa priorité cet été.

Les tauliers :

Au même titre que les trois joueurs prêtés cette saison (Retsos, Cissé et Modeste), l’ASSE ne souhaiterait pas conserver certains gros salaires/tauliers de son effectif. Miguel Trauco (28 ans), Wahbi Khazri (30 ans) et Ryad Boudebouz (31 ans) sont concernés par ce « toilettage estival. »