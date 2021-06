ASSE – Mercato : Puel prêt à relancer un vieux dossier offensif en Série A ?

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

C'est ce qu'on appelle un « bruit rémanant » et c'est une spécialité italienne. D'après le site Sport Parma, l'ASSE mais également la Fiorentina envisageraient de recruter Yann Karamoh (Parme, 22 ans). Une piste déjà évoquée chez les Verts à l'été 2017 lorsqu'il quittait Caen et à l'été 2018 lorsqu'en échec à l'Inter Milan il était prêté aux Girondins de Bordeaux.

Karamoh (Parme) seulement possible en prêt

Auteur d'une saison moyenne (2 buts, 2 passes décisives en 24 apparitions), l'ancien attaquant du SM Caen souhaite quitter le club parmesan, relégué en Série B italienne. Mais est-ce réellement une piste crédible pour les Verts ?

On le sait : la cellule de recrutement de l'ASSE suit ses dossiers sur de nombreuses années mais le profil de Karamoh peut-il réellement coller aux besoins et aux moyens des Verts cet été ? Même si Yann Karamoh est encore très jeune, ce n'est pas un pur buteur. Par ailleurs, on voit mal Parme - qui a déboursé 8 M€ l'été dernier et lui a signé un contrat de trois ans (2023) – le céder gratuitement. S'il est disponible en prêt et que Claude Puel valide son profil, pourquoi pas. Sinon ...