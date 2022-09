ASSE - Mercato : Puel revient sur son départ des Verts et fait le point sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Libre de tout contrat depuis son limogeage de l'AS Saint-Etienne il y a neuf mois, Claude Puel était présent ce dimanche au stade Louis-II pour assister au choc de la septième journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, remporté par les Monégasques (2-1).

"J'avais envie de faire une pause"

Avant le match, le technicien de 61 ans s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a fait le point sur son avenir, revenant sur son départ des Verts. "Il y a toujours des intérêts : des sélections nationales ou des clubs. Je n'étais pas prêt. J'avais envie de faire une pause et on verra un peu plus tard", a indiqué Claude Puel, qui souhaitait donc faire une pause après son passage sur le banc forézien.

Fabien Chorlet

Rédacteur