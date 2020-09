ASSE - Mercato : Puel, Ruffier, nouvel attaquant... les conséquences du départ de Fofana

Le transfert de Wesley Fofana à Leicester, c'est pour bientôt. Le défenseur central de l’ASSE doit passer sa visite médicale aujourd’hui en Allemagne avant de s’engager contre 40 millions d’euros (plus des bonus ?). En attendant l’officialisation de cette opération colossale, ce départ pourrait avoir plusieurs conséquences sur le mercato des Verts. Déjà, Sainté Inside confirme que ce départ devrait amener les dirigeants stéphanois à se concentrer sur un attaquant après un renfort en charnière. L’Équipe confirme que le poste de latéral gauche semble aussi une possibilité forte de recrutement d’ici à lundi minuit.

🚨C'était dans l'air, cela se confirme! Wesley #Fofana va quitter l'#ASSE pour rejoindre #Leicester pour 35m€ (+5m€ de bonus).

Le club stéphanois va bien évidemment le remplacer et est également sur la piste d'un numéro 9.



Via @RomainColange @leprogres_asse #ASSE pic.twitter.com/dvk1GzzKGZ — Sainté Inside (@SainteInside) September 29, 2020

« Avec cet argent, ils pourraient libérer Ruffier »

Manu Lonjon a exploré les possibilités qui s’ouvrent à l’ASSE suite à la manne financière offerte par le départ de Fofana. En glissant notamment un message sur Stéphane Ruffier. « Et maintenant ? Il y a deux possibilités pour le club : cet argent va-t-il servir à renflouer les caisses ou à recruter ? Je pense que ce sera un mix des deux, a-t-il analysé sur Twitch. Je pense qu’ils font faire désormais un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant. Ce n’est pas dans le projet de faire des joueurs à 7-8-10 millions avec des salaires importants. Je les vois faire 3-4 prospects en plus, avec peut-être 15 M€ à réinvestir pour faire une plus-value dans quelque temps. Avec cet argent, ils pourraient libérer Stéphane Ruffier aussi. Pourquoi pas, c’est une possibilité. »

Un désaveu cuisant pour Puel ?

Enfin, si le communiqué de l’ASSE précise que le départ de Fofana résulte d’une décision collégiale, ce choix ressemble à une forme de désaveu pour Puel. « On peut dire ce qu’on veut mais c’est un échec cuisant pr Claude Puel et une victoire pour Romeyer », a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Lonjon calme le jeu : « L’ASSE l’a dit, c’était une décision collégiale. Claude Puel l’a validée, ce qui veut dire que cela n’a pas été fait dans son dos. »