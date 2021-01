ASSE - Mercato : Puel s’empare du dossier Mostafa Mohamed, l’optimisme est de retour

Le dossier Mostafa Mohamed (23 ans) connaît des rebondissements journaliers. Ce week-end ne déroge pas à la règle. Convoité par l’ASSE au mercato, l’attaquant égyptien était en effet présent dans le groupe de Zamalek pour jouer à Assouan hier après-midi. Le buteur de 23 ans était non seulement titulaire et s’est même mis en évidence en marquant un but finalement annulé par le VAR...

En coulisses, son transfert cet hiver continue d’avancer. Peuple Vert a fait un point complet sur ce dossier épineux et confirme que Mohamed souhaite absolument venir à l’ASSE. « A l'heure actuelle, ce sont Jean-Luc Buisine et Claude Puel qui négocient et tentent de boucler ce transfert, assure le média pro stéphanois. Roland Romeyer s'est mis en retrait afin de ne pas interférer dans ce transfert suite à sa sortie médiatique à la télévision égyptienne. »

« Tout le monde reste confiant »

Si Galatasaray ne semble pas être une véritable menace en raison de son manque de liquidités, le paiement en plusieurs échéances fait toujours capoter l’opération. L’optimisme reste néanmoins de rigueur. « Que ce soit à Saint-Étienne ou du côté du joueur, tout le monde reste confiant, insiste Peuple Vert. Zamalek devrait lâcher prise et finir par céder le joueur dans un contexte économique qui nécessite également que de l'argent frais rentre dans leurs caisses... Nous sommes confiants également, le joueur devrait bientôt porter la tunique verte... »