ASSE - Mercato : Puel soulagé pour Abi, la piste d’un attaquant éloignée ?

Claude Puel peut souffler à l’ASSE. « Mathieu Debuchy souffre des ischios. Charles Abi a subi une grosse faute marseillaise, le ligament interne du genou est touché. On verra la durée de leur indisponibilité », a-t-il indiqué prudemment en conférence de presse ce samedi midi.

S’il reste sur la réserve concernant son jeune attaquant, Mohamed Toubache-Ter connaît déjà son diagnostic. Bien moins important que craint à l’origine de sa blessure. « Entorse du ligament latéral interne du genou gauche pr Charles Abi !! 6 semaines Max d’indisponibilité !! Prompt rétablissement », a indiqué l’insider sur Twitter juste avant les dires de Puel.

Seulement 6 semaines d'absence pour Abi ?

Cette révélation donne une autre information : l’ASSE ne devra pas pousser pour recruter un attaquant d’ici au 5 octobre et la clôture du mercato. Comme déjà expliqué par notre correspondant Laurent Hess, les Verts gardaient cette option en cas de blessure sérieuse d’Abi. Ses six semaines d’absence annoncées pourraient être plus facilement palliées en interne.