ASSE - Mercato : Puel tente un gros coup au Bayern Munich

Les deux priorités de l'été pour l'AS Saint-Etienne sont le recrutement d'un attaquant et d'un défenseur central. Cela avec une indemnité de transfert réduite au maximum et pour un salaire de 90.000€ maximum. Autant dire que la solution pour Claude Puel passera forcément par un prêt. Et justement, le manager stéphanois a déniché une belle affaire du côté de l'Allemagne.

D'après le compte Twitter GaelB42, l'ASSE aurait demandé au Bayern Munich le prêt de Tanguy Kouassi. Ce défenseur central de 19 ans a été formé au Paris Saint-Germain mais n'y a pas signé son premier contrat pro. Il a préféré rejoindre le bourreau des Verts à Glasgow en 76. Son temps de jeu en équipe première n'étant pas parti pour s'améliorer la saison prochaine, un prêt pourrait être une bonne idée pour qu'il s'aguerrisse. Ce serait un très bon plan pour les Verts.

