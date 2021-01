ASSE - Mercato : Puel tient déjà le remplaçant de Saliba !

Alors que l'ASSE avait tenté de le faire revenir en octobre et que son prêt était espéré pour ce mercato hivernal, William Saliba va finalement tenter de se relancer à Nice. Une nouvelle que Claude Puel n'a pas voulu commenter lundi en conférence de presse. « Chacun fait son marché, a-t-il expliqué. Je n'ai pas à commencer ce que font les autres clubs. Il y a eu des discussions à un moment donné mais on ne peut pas prédire comment va se passer le Mercato. On va étudier les possibilités pour se renforcer, en fonction de nos moyens. On va essayer d'être cohérents. Mais je me concentre sur notre groupe. »

Puel : « Retsos, c'est une bonne nouvelle »

En revanche, Puel s'est montré confiant sur le retour à la compétition de Panagiotis Retsos, qui a repris l'entraînement collectif après plus de deux mois d'absence. « Il a repris avec le groupe, a commenté le Castrais. C'est une bonne nouvelle. Il a eu un travail individualisé. Il a fait des soins pendant les congés. Il peut être disponible même si on va voir l'évolution. » Prêté par Leverkusen, Retsos avait été prometteur lors de son premier match face à Nice (1-3) avant de se blesser à Metz (0-2) et de passer la fin de l'année à l'infirmerie.