ASSE - Mercato : Puel tient une éclatante revanche avec Mostafa Mohamed

Les supporters de l’ASSE connaissent tous Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien a été au cœur d’un feuilleton interminable cet hiver et semblait décidé à rejoindre le Forez avant que Galatasaray ne vienne rafler la mise.

Sur le gong, les Verts ont finalement attiré Anthony Modeste mais l’éclosion confirmée de Mohamed en Turquie agrégée au mutisme de l’attaquant prêté par Cologne donnent sans doute des regrets à Claude Puel. Le Castrais pourrait tenir une petite vengeance. Selon Ajansspor - à prendre avec des pincettes - l’ASSE s'intéresse en effet à Ismail Cokcalis (Bursaspor, 20 ans).

Cokcalis est aussi ciblé par Galatasaray

Le latéral droit est annoncé prometteur et compile un but et trois passes décisives cette saison dans le championnat turc. Là où cela devient intéressant, c’est que ce même Cokcalis est ciblé par... Galatasaray, également très intéressé par son profil. Voir les Verts griller le club stambouliote après le camouflet Mohamed, les supporters stéphanois en rêvent.

