ASSE - Mercato : Puel tient une nouvelle liste de 6 renforts, Debuchy en danger ?

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

L’ASSE s’est imposée hier contre sa réserve. Denis Bouanga et Anthony Modeste ont marqué, le second ouvrant même son compteur personnel depuis son arrivée chez les Verts au mercato hivernal (2-1). Cette seule dernière évocation pourrait suffire à rappeler que le mercato hivernal des Verts a connu une gestion tourmentée, notamment à cause de l’interminable dossier Mostafa Mohamed. Pour anticiper au mieux celui de ce été, Claude Puel a pris les devants en envoyant des scouts un peu partout en Europe et en Afrique, dans la limite du raisonnable. Notamment au Maroc.

Six renforts repérés... dont 3 arrières droits

Selon le site Mountakhab, référence au Maroc, pas moins de six joueurs ont été repérés ces derniers temps au pays des Lions de l’Atlas : Abdelilah Madkour (20 ans, arrière droit) - Reda Slim (19 ans, ailier) - El Mehdi Moubarik (20 ans, milieu) - Mohamed Moufid (21 ans, arrière droit) - Salaheddine Benyachou (20 ans, ailier) et Anas Bach (23 ans, arrière droit).

Debuchy ne voit toujours rien venir à l'ASSE

Si rien ne dit que l’ASSE avancera ses pions pour recruter un joueur de cette liste au mercato estival, on peut remarquer que le poste de latéral droit est tout de même très ciblé... alors que Mathieu Debuchy (35 ans) arrive en fin de contrat en juin et qu’il ne voit encore rien venir pour une éventuelle prolongation.