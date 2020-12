ASSE - Mercato : Puel veut blinder au plus vite un jeune prometteur

Ce mercredi, le compte Twitter Inside ASSE a annoncé que des clubs anglais surveillaient de près les performances d'Aimen Moueffek, lancé dans le grand bain par Claude Puel cette saison. Le milieu de terrain de 19 ans a pourtant dépanné aux deux postes de latéral mais il a été brillant à chaque fois. Et dans notre édition de la semaine de But! Saint-Etienne, il explique justement son attrait depuis toujours pour la Premier League, Liverpool, Manchester United, Arsenal, etc.

Le club va entamer des négociations

Cette somme d'informations a visiblement incité l'AS Saint-Etienne à réagir. L'insider Mohamed Toubache-Ter vient d'annoncer sur Twitter : "Saint-Étienne veut prolonger au plus vite Aimen Moueffek !! Les discussions vont débuter". L'épisode Fofana a visiblement servi de leçon car, si l'ASSE a pu récupérer 35 M€ plus de 5 M€ de bonus, c'est parce qu'elle avait eu la bonne idée de prolonger le défenseur central quelques mois plus tôt.

En tout cas, le plus tôt sera le mieux pour les négociations avec Moueffek car le mercato hivernal arrive à grands pas. Et peut-être que pour convaincre le jeune joueur, encore faudrait-il le faire jouer un peu plus souvent, ce que Claude Puel se refuse à faire pour le moment…