ASSE - Mercato : Puel veut déjà faire le ménage pour 3 recrues cet hiver !

« Le fantôme de Saint-Etienne s’est fait exploser à Brest, a-t-il analysé sur son blog. Les Bretons sont en revanche assez justes physiquement et ils ont souffert à partir de l’heure de jeu. Mais ils avaient largement fait la différence lors d’une première période plus que maîtrisée face à une équipe stéphanoise cataclysmique dans toutes les zones de jeu. On va bien sûr insister sur la défense après ces quatre buts encaissés mais la vérité, c’est que les Verts sont lamentables à peu près partout. »

Une enveloppe portée de 1 M€ à 1,5 M€ en masse salariale

Pour relancer la machine, Claude Puel va devoir trouver les leviers à activer en urgence avant la trêve hivernale. Il sera alors temps de parler du recrutement. Celui-ci serait déjà sur les rails avec des cibles déjà bien définies. « L'ASSE veut réussir en janvier là où elle a échoué cet été : recruter un défenseur central (même si le Grec Retsos est arrivé en prêt du Bayer Leverkusen), un latéral gauche et, surtout, un attaquant axial, explique L’Équipe. Pour y parvenir, sa marge de manoeuvre financière demeure mince. Elle reste conditionnée au départ de l'un de ses trois derniers gros salaires (Boudebouz, Khazri, Ruffier) et à une enveloppe portée de 1 M€ à 1,5 M€ au niveau de la masse salariale. » Pas sûr que cela suffise à attirer, par exemple, un buteur du niveau d'Islam Slimani, qui émarge à 380 000 € brut par mois à Leicester.