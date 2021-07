ASSE – Mercato : quatre recrues sont annoncées, elles vont bientôt débarquer !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Mis à part Romain Hamouma, prolongé en milieu de semaine dernière, le Mercato est toujours atone à l'ASSE, où Claude Puel tarde à recruter le n°9 et le défenseur central tant espérés. Mais chez les filles, promues en D1, il devrait en être autrement. En effet, l'entraîneur des Amazones, Jérôme Bonnet, a évoqué le début de saison de son équipe dans Le Progrès, et annoncé un Mercato actif.

« L’idée était de remettre l’ASSE à sa place, en D1, et c’est chose faite, s'est-il réjoui. Aujourd’hui, l’objectif ce n’est plus la montée, c’est le maintien et on va mettre tous les moyens humains, financiers, structurels pour le faire. L’idée, c’est de renforcer l’équipe, d’apporter un plus à cet effectif de qualité afin d’être compétitif pour aller chercher le maintien. Maryne Gignoux, Maud Antoine et Elise Bonet nous ont rejoints, on espère quatre autres recrues minimum, une dans chaque ligne. »

