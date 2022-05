ASSE - Mercato : quel avenir pour Adil Aouchiche ?

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

« Claude Puel a tout fait pour que je vienne. Il m'a donné énormément de confiance. J'étais une recrue phare de l'été donc ça m'a poussé à signer. Certains peuvent dire que j'ai fait une bonne saison, que je me suis bien débrouillé pour un jeune. Moi, ça ne me suffit pas. Je veux marquer des buts, faire des passes décisives et faire gagner mon équipe » : à l'heure de faire le bilan de sa première saison à l'ASSE, l'été dernier, dans un entretien accordé à Onze-Mondial, Adil Aouchiche se montrait à la fois satisfait et ambitieux. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives, l'ancien parisien voulait faire mieux, convaincu de son talent. « Si je suis prêt mentalement, si je donne tout pour réussir ce que je veux, c’est à dire devenir un très grand joueur, je n’ai pas de raison d’avoir peur. Avec le talent que j’ai et le travail, je ne peux pas échouer », expliquait-il...

1 victoire, 1 nul et 9 défaites pour l'ASSE cette saison quand il a été titulaire

Mais pour sa deuxième saison en Vert, Aouchiche (19 ans), malgré les louanges de Pascal Dupraz, qui avait dit de lui il y a quelques semaines « Il est excellent dans son rôle de Super Sub », ne s'impose toujours pas. Incapable d'inscrire le moindre but malgré plusieurs occasions franches, que ce soit en L1 ou en Coupe de France face aux amateurs de Lyon-Duchère (1-0), Jura Sud (4-1) et Bergerac (0-1), contre qui il avait eu beaucoup de mal à faire des différences, le Titi parisien est très loin des attentes suscitées par son arrivée. Son bilan statistique est très décevant (0 but, 4 passes décisives). Lors de ses 11 titularisations, l'ASSE ne s'est imposée qu'une fois, à Troyes (1-0), pour un match nul et 9 défaites. Remplacé 8 fois dès la mi-temps depuis son arrivée au club, Aouchiche avait rejoint le banc après une dernière titularisation à Lorient (2-6) où il avait coulé avec le navire, mais il était titulaire samedi dernier à Rennes (0-2) où il a sans doute réalisé sa meilleure prestation de la saison. Sans parvenir à être décisif. Arrivé à l'été 2020 avec une prime à la signature de 4 M€, le « double A » reste pour l'heure un gros Flop pour l'ASSE. Le rapport qualité-prix, le retour sur investissement, est catastrophique. Et le cas du joueur fait débat en interne puisqu'avec 180 000 € mensuels, il est le plus gros salaire de l'effectif parmi les éléments encore sous contrat après le mois de juin.

A un an du terme de son contrat, la question d'une prolongation ou d'un départ se pose donc forcément. Certains médias évoquent l'intérêt de formations étrangères, allemandes notamment. Mais les états de service du joueur sont tels que l'on peut douter d'un transfert juteux. En interne, le club se contenterait volontiers d'arrêter les frais. Aouchiche, lui a pris la décision de changer d'agent. Depuis quelques semaines, il est représenté par Sport Cover, l'agence dirigée par Meissa N'Diaye, qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder, Michy Batshuayi, Geoffrey Kondogbia, Nordi Mukiele ou encore Lucas Gourna-Douath. Un choix qui atteste de sa volonté de changer d'air cet été.

