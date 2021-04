ASSE – Mercato : quel avenir pour les 10 Verts les plus côtés du marché ?

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face au Paris SG

Mahdi CAMARA

D'après une étude récente du Centre international d’étude du sport, Camara (22 ans) est le joueur stéphanois le plus bankable. Selon le CIES sa côte se situerait entre 10 et 15 M€. Le milieu de terrain a un profil moderne de box to box qui plait, notamment en Angleterre. La nouvelle réglementation sur le permis de travail pourrait toutefois poser problème car il lui manque certains critères. Il est en progression régulière depuis son prêt à Laval (National), a inscrit 3 buts cette saison. Capitaine à Angers (1-0), il est le joueur le plus utilisé par Claude Puel cette saison, et le plus régulier.





Lucas GOURNA-DOUATH

A 17 ans, Gourna-Douath a confirmé son potentiel lors de ses débuts en L1. Sélectionné en équipe de France dans toutes les catégories de jeunes, il jouit d'une très belle côte. Plusieurs clubs étrangers le suivent de longue date, notamment en Allemagne (Dortmund, RB Leipzig). Des contacts qui incitent les dirigeants stéphanois à blinder son contrat (2023) au plus vite. Ceux-ci savent qu'avec le jeune milieu de terrain, ils tiennent une pépite, dont la valeur sur le marché est déjà supérieure à 10 M€.



Denis BOUANGA

Auteur de 12 buts la saison dernière, Bouanga (26 ans) avait été approché par plusieurs clubs (Rennes, Betis Séville, Atalanta, Everton), en vain. Moins performant cette saison (6 buts), il garde tout de même une belle côte. Sous contrat jusqu'en 2023, l'international gabonais pourrait rapporter autour de 10 M€ en cas de transfert cet été.



Yvan NEYOU

Révélation de la saison, Neyou (24 ans) a affiché un niveau étonnant dès ses débuts chez les Verts en finale de Coupe de France contre le PSG (0-1) en juillet dernier, lui qui arrivait de la réserve de Braga. L'ASSE a levé son option d'achat dès le mois de novembre et elle veut prolonger le futur international camerounais, sous contrat jusqu'en 2024, car son salaire est peu en rapport avec son nouveau statut. Conseillé par Tom Calvet, gendre et agent de Claude Puel, le milieu de terrain aurait notamment tapé dans l'oeil de clubs espagnols. Sa valeur estimée sur le marché avoisine les 10 M€.

Harold MOUKOUDI

Titulaire depuis son retour de prêt de Middlesbrough (Championship), Moukoudi (23 ans) est maintenant bien installé au sein de la défense centrale des Verts. Devenu titulaire, l'international camerounais est sous contrat jusqu'en juin 2023 et Puel veut contruire avec lui. S'il devait être transféré cet été, ce ne serait certainement pas à moins de 10 M€.

Adil AOUCHICHE

2 buts, 5 passes décisives en 29 matches. Aouchiche (18 ans) a du temps de jeu depuis son arrivée à l'ASSE, comme lui avait promis Puel, mais il tarde à justifier sa réputation. Pour autant, le potentiel de l'international U20 est là et des clubs étrangers le suivent de longue date, notamment en Allemagne (Leverkusen, Dortmund). Valeur estimée : entre 7 et 10 M€.



Saidou SOW

Apparu à 12 reprises cette saison, Sow (18 ans) est l'une des bonnes surprises de l'exercice en cours. Devenu international guinéen, le jeune défenseur central a déjà tapé dans l'oeil d'écuries étrangères comme le Milan AC et le RB Leipzig. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ASSE veut le prolonger. S'il devait être transféré, ce ne serait pas à moins de 5 M€.

Aimen MOUEFFEK

Apparu à 16 reprises, Moueffek, qui a fêté ses 20 ans vendredi dernier, a laissé entrevoir un vrai potentiel dès ses débuts en L1. Cela vaut à l'international U20 d'être sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, notamment Naples et Wolverhampton. Sous contrat jusqu'en 2022, l'ASSE espère le prolonger. A défaut, un transfert ne devrait pas se négocier à moins de 5 M€. Mais sa situation contractuelle est un handicap pour le club forézien.

Arnaud NORDIN

3 buts, 4 passes décisives. Nordin (22 ans) tarde à faire décoller ses stats malgré de grosses qualités de vitesse. Comme Moueffek, l'international Espoirs n'a plus qu'un an de contrat et les dirigeants veulent le prolonger. Une situation contractuelle qui n'est pas en leur faveur alors que le petit attaquant a quelques touches, notamment en Allemagne.



Charles ABI

A son avantage lors du parcours victorieux en Coupe Gambardella, durant lequel il avait inscrit 5 buts, Abi, qui a fêté ses 21 ans ce mardi, a plus de mal à se montrer performant depuis qu'il a rejoint les pros (4 buts en 45 matches). Il n'avait pas trouvé preneur pour un prêt en L2 cet hiver, mais son début d'année est bon, statistiquement (3 buts, 2 passes décisives). Ce qui fait grimper un peu sa côte sur le marché.